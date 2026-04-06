2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - Austria Salzburg

Der FC Hertha Wels empfängt am Ostermontag in der 24. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SV Austria Salzburg. Um 14:00 Uhr startet die Partie. LIVE-Stream >>>

Für Austria Salzburg gab es zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen St. Pölten und ein 2:2 gegen SW Bregenz, mit 27 Punkten liegen die Mozartstädter aber im souveränen Mittelfeld.

Auch für den FC Hertha Wels setzte es zuletzt mit einem 1:2 gegen Klagenfurt eine Niederlage.

Das erste Saison-Aufeinandertreffen mit Austria Salzburg verloren die Oberösterreicher mit 2:4.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream: