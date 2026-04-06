FC Hertha Wels FC Hertha Wels FCH
Austria Salzburg Austria Salzburg SBG
Heute 14:00 Uhr
1 2.35
X 3.20
2 2.85
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - Austria Salzburg

Können die Welser im zweiten Saison-Aufeinandertreffen der Aufsteiger zurückschlagen? LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Hertha Wels empfängt am Ostermontag in der 24. Runde der ADMIRAL 2. Liga den SV Austria Salzburg. Um 14:00 Uhr startet die Partie. LIVE-Stream >>>

Für Austria Salzburg gab es zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen St. Pölten und ein 2:2 gegen SW Bregenz, mit 27 Punkten liegen die Mozartstädter aber im souveränen Mittelfeld.

Auch für den FC Hertha Wels setzte es zuletzt mit einem 1:2 gegen Klagenfurt eine Niederlage.

Das erste Saison-Aufeinandertreffen mit Austria Salzburg verloren die Oberösterreicher mit 2:4.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - SKU Amstetten

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - SKU Amstetten

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SC Austria Lustenau

2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SC Austria Lustenau

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - SK Rapid II

2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - SK Rapid II

2. Liga
Sturm wieder der Gejagte! "Die Position haben wir uns erarbeitet"

Sturm wieder der Gejagte! "Die Position haben wir uns erarbeitet"

Bundesliga
37
Mann kritisiert Salzburg: "Man hängt in der Vergangenheit fest"

Mann kritisiert Salzburg: "Man hängt in der Vergangenheit fest"

Bundesliga
20
Kein Rapid-Torschuss! "Das war von Anfang an nicht magisch"

Kein Rapid-Torschuss! "Das war von Anfang an nicht magisch"

Bundesliga
46
Kantersieg! Inter schießt sich gegen die Roma Frust von der Seele

Kantersieg! Inter schießt sich gegen die Roma Frust von der Seele

Serie A
1

Kommentare

2. Liga Fußball SV Austria Salzburg FC Hertha Wels