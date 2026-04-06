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Wacker Innsbruck erleidet erste Niederlage seit August

21 Spiele am Stück war die Siller-Elf bis zum Duell mit Kitzbühel ungeschlagen.

Wacker Innsbruck erleidet erste Niederlage seit August Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Bitterer Ostermontag für den FC Wacker Innsbruck!

Der Tiroler Traditionsverein muss sich am 23. Spieltag der Regionalliga West zuhause dem FC Kitzbühel mit 1:2 geschlagen geben. Dabei geht Wacker sogar in Führung.

Adrian Lechl besorgt in der 21. Minute das 1:0. Doch Kitzbühel lässt sich nicht hängen. Christoph Notdurfter erzielt zunächst per Kopfball den Ausgleich (35.), ehe Luka Redek in der 49. Minute zum Sieg der Kitzbüheler trifft.

Erste Niederlage seit Spieltag eins

Damit fügt Kitzbühel den Grün-Schwarzen die erste Niederlage seit August zu. Damals verlor man zum Auftakt der Regionalliga West mit 0:2 gegen Seekirchen.

In der Tabelle schrumpft der Vorsprung von Wacker auf den Verfolger aus Seekirchen, der mit 5:1 gegen Schwaz gewinnt, zwar etwas. Dennoch liegen die Innsbrucker immer noch mit zwölf Punkten Vorsprung an der Spitze.

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