2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - SK Sturm II

In der 24. Runde der ADMIRAL 2. Liga kommt es am Ostermontag zum Duell zwischen SW Bregenz und dem SK Sturm II. Anpfiff ist um 17:00 Uhr. LIVE-Stream >>>

Bei Sturm II wechselten sich zuletzt Sieg und Niederlage ab. Im letzten Spiel gab es eine 0:1-Pleite gegen den SKN St. Pölten. Damit liegt man in der Tabelle nur auf Platz 14.

Schlechter die Ausgangslage bei SW Bregenz. Die Vorarlberger warten seit Mitte Dezember auf einen Sieg, zuletzt konnte man dank eines 2:2 gegen Austria Salzburg immerhin anschreiben.

In der Tabelle liegt Bregenz mit zwölf Punkten auf Platz 15 - mit einem Sieg am Montag könnte man Sturm II bis auf zwei Zähler naherücken.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

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