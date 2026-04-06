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2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - SKU Amstetten

Liefering und Amstetten sind am Ostermontag auf der Jagd nach einem Erfolgserlebnis. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Der SKU Amstetten ist am Ostermontag in Runde 24 der ADMIRAL 2. Liga beim FC Liefering zu Gast. Anstoß ist um 14:00 Uhr. LIVE-Stream >>>

Für Amstetten geht es darum, den Anschluss an die Tabellenspitze zu wahren. Derzeit liegen sie vier Punkte hinter der Spitze.

Allerdings wartet Amstetten auch schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Zu zwei Niederlagen gesellten sich zuletzt zwei Unentschieden, zuletzt 1:1 gegen die Young Violets.

Auch der FC Liefering musste zuletzt zwei Niederlagen einstecken. Gegen den FC Hertha Wels unterlag man letzten Freitag deutlich mit 2:5.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

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