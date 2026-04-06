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2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - SK Rapid II

Der SK Rapid II muss in der 24. Runde der ADMIRAL 2. Liga nach Kapfenberg. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Am Ostermontag trifft die zweite Mannschaft des SK Rapid auswärts auf die Kapfenberger SV. Es ist die 24. Runde der ADMIRAL 2. Liga, Anpfiff ist um 14:00 Uhr. LIVE-Stream >>>

Es ist auch das Duell zweier Tabellennachbarn, ist Rapid II doch Elfter (23 Pkt.) und Kapfenberg Zwölfter (22 Pkt.).

Für Rapid II gab es in der vergangenen Runde eine 0:2-Niederlage gegen den FAC, bei Kapfenberg gab es mit einem 2:1-Sieg gegen die Vienna hingegen ein Erfolgserlebnis.

Das einzige Saison-Duell gewannen auch die Falken, nämlich mit 1:0 in Wien.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

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