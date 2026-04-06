2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - Austria Klagenfurt

In Runde 24 der ADMIRAL 2. Liga trifft der SKN St. Pölten am Ostermontag daheim auf den SK Austria Klagenfurt (ab 17:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die "Wölfe" aus St. Pölten befinden sich in einem Lauf, konnten drei Spiele in Serie gewinnen - zuletzt gab es einen 0:1-Auswärtssieg bei Sturm II. Damit hält man genauso wie Tabellenführer Austria Lustenau und der FAC bei 41 Punkten.

Auch Klagenfurt konnte am Karfreitag nach davor sechs sieglosen Monaten wieder mal einen Sieg einfahren - gegen den FC Hertha Wels siegte man 2:1.

Im ersten Saison-Duell im Oktober setzte sich St. Pölten 2:1 durch.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

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