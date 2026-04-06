Am 01.01.2012 beendete die finnische Fußball-Legende Jari Litmanen offiziell seine Karriere.

Der finnische Rekordnationalspieler zog nach 25 Profijahren mit 41 Jahren eigentlich den Schlussstrich. Doch nun kündigt sich ein Sensationscomeback an.

Der mittlerweile 55-Jährige wurde für die anstehende Saison des estnischen Viertligisten Kalev Tallinn III registriert. Damit könnte der Mittelfeldspieler nach 14 Jahren Pause wieder offiziell am Platz stehen.

Söhne spielen im Verein

Der Finne spielte früher unter anderem für den FC Liverpool, den FC Barcelona und Ajax Amsterdam. Mit Ajax gewann er in der Saison 1994/95 die Champions League.

Auch Litmanes Söhne Caro und Bruno Litmanen spielen beim Verein aus der estnischen Hauptstadt.