2. Liga heute: SV Austria Salzburg - FC Liefering

Traditionsverein Austria Salzburg empfängt in Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga den FC Liefering zum Salzburger Derby. LIVE-Stream:

Derby-Time in Salzburg: Die Austria fordert am 21. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga die Jungbullen aus Liefering (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Veilchen agieren in guter Form und konnten in den letzten beiden Partien wichtige vier Punkte ergattern. Zuletzt siegten die Austrianer auswärts beim SKU Amstetten 2:0. Damit liegen die Salzburger auf dem soliden neunten Rang und haben 23 Zähler am Konto.

Der FC Liefering belegt derzeit den sechsten Platz, auf das Führungs-Quartett fehlen lediglich vier Punkte. Das Nachtragsspiel unter der Woche gegen Sturm II gewannen die Jungbullen 1:0.

