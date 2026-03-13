-
ADMIRAL Hüttengaudi: Marco Djuricin erzielt das Tor der 20. RundeHüttengaudi
-
Highlights: FAC schließt zur Spitze aufFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Verhounig-Goldtor für LieferingFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
SK Sturm Graz II - FC LieferingFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
FAC Wien - Schwarz-Weiss BregenzFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Mythos Hohe Warte: Zwischen Tradition und ZukunftZwarakonferenz
-
Highlights: Admira und Klagenfurt schießen sich jeweils drei ToreFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
ADMIRAL 2.Liga: Torparade - Alle Tore der 20. RundeFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Admira Wacker - SK Austria KlagenfurtFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Young Violets Wien - FC Hertha WelsFußball - ADMIRAL 2. Liga
NEWS
2. Liga heute: SV Austria Salzburg - FC Liefering
Traditionsverein Austria Salzburg empfängt in Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga den FC Liefering zum Salzburger Derby. LIVE-Stream:
Derby-Time in Salzburg: Die Austria fordert am 21. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga die Jungbullen aus Liefering (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Die Veilchen agieren in guter Form und konnten in den letzten beiden Partien wichtige vier Punkte ergattern. Zuletzt siegten die Austrianer auswärts beim SKU Amstetten 2:0. Damit liegen die Salzburger auf dem soliden neunten Rang und haben 23 Zähler am Konto.
Der FC Liefering belegt derzeit den sechsten Platz, auf das Führungs-Quartett fehlen lediglich vier Punkte. Das Nachtragsspiel unter der Woche gegen Sturm II gewannen die Jungbullen 1:0.