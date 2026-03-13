Derby-Time in Salzburg: Die Austria fordert am 21. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga die Jungbullen aus Liefering (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Veilchen agieren in guter Form und konnten in den letzten beiden Partien wichtige vier Punkte ergattern. Zuletzt siegten die Austrianer auswärts beim SKU Amstetten 2:0. Damit liegen die Salzburger auf dem soliden neunten Rang und haben 23 Zähler am Konto.

Der FC Liefering belegt derzeit den sechsten Platz, auf das Führungs-Quartett fehlen lediglich vier Punkte. Das Nachtragsspiel unter der Woche gegen Sturm II gewannen die Jungbullen 1:0.