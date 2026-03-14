Sturm Graz II Sturm Graz II STU SC Austria Lustenau SC Austria Lustenau ALU
Heute 14:30 Uhr
1 3.20
X 3.30
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2. Liga heute: Sturm Graz II - Austria Lustenau

Die Vorarlberger gastieren in Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga bei den jungen Grazern. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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In der ADMIRAL 2. Liga wartet in der 21. Runde ein Duell der Gegensätze. Während Austria Lustenau oben mitmischt, braucht Sturm II dringend Punkte im Abstiegskampf (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>>).

Die jungen Grazer sind mitten im Abstiegskampf und mit 14 Punkten nur Vorletzter.

Anders die Vorarlberger: Mit 34 Zählern sind die Lustenauer aktuell Fünfter, nur einen Zähler hinter dem Führungs-Quartett Amstetten, FACm, Admira und St. Pölten.

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