In der ADMIRAL 2. Liga wartet in der 21. Runde ein Duell der Gegensätze. Während Austria Lustenau oben mitmischt, braucht Sturm II dringend Punkte im Abstiegskampf (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>>).

Die jungen Grazer sind mitten im Abstiegskampf und mit 14 Punkten nur Vorletzter.

Anders die Vorarlberger: Mit 34 Zählern sind die Lustenauer aktuell Fünfter, nur einen Zähler hinter dem Führungs-Quartett Amstetten, FACm, Admira und St. Pölten.