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Heute 14:30 Uhr
NEWS
2. Liga heute: Sturm Graz II - Austria Lustenau
Die Vorarlberger gastieren in Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga bei den jungen Grazern. LIVE-Stream:
In der ADMIRAL 2. Liga wartet in der 21. Runde ein Duell der Gegensätze. Während Austria Lustenau oben mitmischt, braucht Sturm II dringend Punkte im Abstiegskampf (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream >>>>).
Die jungen Grazer sind mitten im Abstiegskampf und mit 14 Punkten nur Vorletzter.
Anders die Vorarlberger: Mit 34 Zählern sind die Lustenauer aktuell Fünfter, nur einen Zähler hinter dem Führungs-Quartett Amstetten, FACm, Admira und St. Pölten.