Am 21. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Austria Klagenfurt und dem Floridsdorfer AC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Klagenfurter, die am Ende der Saison absteigen, remisierten zuletzt 3:3 daheim gegen die Admira. Damit halten die Kärntner bei 17 Punkten und Rang elf. Aus den letzten fünf Partien konnten lediglich drei Zähler eingefahren werden.

Anders die Wiener, die mit 35 Punkten gleichauf mit Tabellenführer Amstetten sowie der Admira und St. Pölten liegen. Im Nachholspiel gegen SW Bregenz unter der Woche feierte der FAC einen 2:0-Sieg.