-
ADMIRAL Hüttengaudi: Marco Djuricin erzielt das Tor der 20. RundeHüttengaudi
-
Highlights: FAC schließt zur Spitze aufFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Highlights: Verhounig-Goldtor für LieferingFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
SK Sturm Graz II - FC LieferingFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
FAC Wien - Schwarz-Weiss BregenzFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Mythos Hohe Warte: Zwischen Tradition und ZukunftZwarakonferenz
-
Highlights: Admira und Klagenfurt schießen sich jeweils drei ToreFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
ADMIRAL 2.Liga: Torparade - Alle Tore der 20. RundeFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Admira Wacker - SK Austria KlagenfurtFußball - ADMIRAL 2. Liga
-
Young Violets Wien - FC Hertha WelsFußball - ADMIRAL 2. Liga
Heute 18:00 Uhr
NEWS
2. Liga heute: Austria Klagenfurt - FAC
In Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga treffen die Klagenfurter daheim auf den FAC. LIVE-Stream:
Am 21. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Duell zwischen Austria Klagenfurt und dem Floridsdorfer AC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).
Die Klagenfurter, die am Ende der Saison absteigen, remisierten zuletzt 3:3 daheim gegen die Admira. Damit halten die Kärntner bei 17 Punkten und Rang elf. Aus den letzten fünf Partien konnten lediglich drei Zähler eingefahren werden.
Anders die Wiener, die mit 35 Punkten gleichauf mit Tabellenführer Amstetten sowie der Admira und St. Pölten liegen. Im Nachholspiel gegen SW Bregenz unter der Woche feierte der FAC einen 2:0-Sieg.