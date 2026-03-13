2. Liga im LIVE-Stream: Alle Spiele der 21. Runde

In Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga ist am heutigen Freitag unter anderem der Tabellenführer im Einsatz. Bei vielen anderen geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf:

Austria Klagenfurt - FAC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

FC Hertha Wels - SV Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

SK Rapid II - SKU Amstetten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

SW Bregenz - Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

Die Freitag-Spiele in der Konferenz: