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SK Rapid Wien II - SKU AmstettenFußball - ADMIRAL 2. Liga
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ADMIRAL Hüttengaudi: Marco Djuricin erzielt das Tor der 20. RundeHüttengaudi
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Highlights: FAC schließt zur Spitze aufFußball - ADMIRAL 2. Liga
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Highlights: Verhounig-Goldtor für LieferingFußball - ADMIRAL 2. Liga
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SK Sturm Graz II - FC LieferingFußball - ADMIRAL 2. Liga
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FAC Wien - Schwarz-Weiss BregenzFußball - ADMIRAL 2. Liga
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Mythos Hohe Warte: Zwischen Tradition und ZukunftZwarakonferenz
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Highlights: Admira und Klagenfurt schießen sich jeweils drei ToreFußball - ADMIRAL 2. Liga
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ADMIRAL 2.Liga: Torparade - Alle Tore der 20. RundeFußball - ADMIRAL 2. Liga
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Admira Wacker - SK Austria KlagenfurtFußball - ADMIRAL 2. Liga
NEWS
2. Liga im LIVE-Stream: Alle Spiele der 21. Runde
Gleich vier spannende Partien finden am heutigen Freitag um 18:00 Uhr in LigaZwa statt. Die LIVE-Konferenz:
In Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga ist am heutigen Freitag unter anderem der Tabellenführer im Einsatz. Bei vielen anderen geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf:
Austria Klagenfurt - FAC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
FC Hertha Wels - SV Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
SK Rapid II - SKU Amstetten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
SW Bregenz - Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)