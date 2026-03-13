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2. Liga im LIVE-Stream: Alle Spiele der 21. Runde

Gleich vier spannende Partien finden am heutigen Freitag um 18:00 Uhr in LigaZwa statt. Die LIVE-Konferenz:

2. Liga im LIVE-Stream: Alle Spiele der 21. Runde
Textquelle: © LAOLA1
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In Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga ist am heutigen Freitag unter anderem der Tabellenführer im Einsatz. Bei vielen anderen geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf:

Austria Klagenfurt - FAC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

FC Hertha Wels - SV Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

SK Rapid II - SKU Amstetten (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

SW Bregenz - Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)

Die Freitag-Spiele in der Konferenz:

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