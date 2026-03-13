Tabellenführer Amstetten gastiert an Spieltag 21 der ADMIRAL 2. Liga beim SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die jungen Hütteldorfer kommen weiter nicht vom Fleck und sind nun endgültig im Abstiegskampf angekommen. Mit 17 Punkten haben die Wiener drei Vorsprung auf die rote Zone. Zuletzt verloren die Rapidler auswärts deutlich mit 0:4 gegen den SKN St. Pölten.

Ganz anders die Amstettner, die mit 35 Punkten derzeit Tabellenführer sind und damit voll im Rennen um den Aufstieg. Doch verloren die Niederösterreicher in der letzten Runde 0:2 bei Austria Salzburg. Dies war sogleich die erste Niederlage seit 17 Ligaspielen.