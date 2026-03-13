FC Hertha Wels FC Hertha Wels FCH Kapfenberger SV Kapfenberger SV KSV
Heute 18:00 Uhr
1 1.72
X 3.50
2 4.50
NEWS

2. Liga heute: FC Hertha Wels - SV Kapfenberg

Der Aufsteiger aus Wels empfängt in Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga die SV Kapfenberg. LIVE-Stream:

Die SV Kapfenberg gastiert in der ADMIRAL 2. Liga am Freitag beim FC Hertha Wels (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Oberösterreicher halten bei 17 Zählern und Rang 13 in der Tabelle. Damit haben die Welser aktuell drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Zuletzt musste sich die Hertha 0:1 bei den Young Violets geschlagen geben.

Die Falken haben nur einen Zähler mehr (18) als die Welser am Konto und liegen damit auf Rang zehn. Die Steirer hatten vergangenes Wochenende spielfrei. Davor siegten die Kapfenberger 2:1 gegen Sturm II.

2. Liga KSV Kapfenberg FC Hertha Wels Fussball