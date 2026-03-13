Die SV Kapfenberg gastiert in der ADMIRAL 2. Liga am Freitag beim FC Hertha Wels (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Oberösterreicher halten bei 17 Zählern und Rang 13 in der Tabelle. Damit haben die Welser aktuell drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Zuletzt musste sich die Hertha 0:1 bei den Young Violets geschlagen geben.

Die Falken haben nur einen Zähler mehr (18) als die Welser am Konto und liegen damit auf Rang zehn. Die Steirer hatten vergangenes Wochenende spielfrei. Davor siegten die Kapfenberger 2:1 gegen Sturm II.