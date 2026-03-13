Vorarlberg empfängt die Südstadt - oder anders ausgedrückt: Schwarz-Weiß Bregenz trifft an Spieltag 21 der ADMIRAL 2. Liga auf Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Vorarlberger sind Tabellenletzter, halten bei mageren elf punkten.

Die Silberberger-Truppe konnte vergangenes Wochenende ein 3:3-Remis bei Austria Klagenfurt einfahren und hält damit bei 35 Punkten. Damit ist die Admira derzeit Dritter, punktegleich mit Leader Amstetten, FAC und St. Pölten.