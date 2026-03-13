Schwarz Weiss Bregenz Schwarz Weiss Bregenz SWB
Admira Wacker Admira Wacker ADM
Heute 18:00 Uhr
1 5.30
X 3.80
2 1.57
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute: Schwarz-Weiß Bregenz - Admira Wacker

In Runde 21 der ADMIRAL 2. Liga treffen die Vorarlberger und die Admira aufeinander. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Vorarlberg empfängt die Südstadt - oder anders ausgedrückt: Schwarz-Weiß Bregenz trifft an Spieltag 21 der ADMIRAL 2. Liga auf Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Vorarlberger sind Tabellenletzter, halten bei mageren elf punkten.

Die Silberberger-Truppe konnte vergangenes Wochenende ein 3:3-Remis bei Austria Klagenfurt einfahren und hält damit bei 35 Punkten. Damit ist die Admira derzeit Dritter, punktegleich mit Leader Amstetten, FAC und St. Pölten.

2

Kommentare

2. Liga Thomas Silberberger SW Bregenz Admira Wacker Fussball