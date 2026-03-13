-
Heute 19:30 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: LASK - TSV Hartberg
Zum Auftakt der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga trifft der LASK daheim auf den TSV Hartberg. LIVE-Infos:
Startschuss in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga! Den Auftakt macht am Freitag das Duell zwischen dem LASK und Hartberg (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die Kühbauer-Elf ist nach der Punkteteilung Dritter und hält bei 37 Zählern. Damit rangieren die Linzer nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Sturm Graz. Zuletzt siegten die Oberösterreicher 3:1 gegen den WAC.
Die Hartberger schafften die Sensation und qualifizierten sich für die Meistergruppe. Damit hat die Schmid-Elf keinen Druck mehr und kann nur überraschen. Gegen Blau-Weiß Linz remisierten die Steirer zuletzt 1:1.