LASK LASK ASK TSV Hartberg TSV Hartberg HTB
Heute 19:30 Uhr
1 1.67
X 3.70
2 5.20
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: LASK - TSV Hartberg

Zum Auftakt der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga trifft der LASK daheim auf den TSV Hartberg. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: LASK - TSV Hartberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Startschuss in die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga! Den Auftakt macht am Freitag das Duell zwischen dem LASK und Hartberg (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Kühbauer-Elf ist nach der Punkteteilung Dritter und hält bei 37 Zählern. Damit rangieren die Linzer nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Sturm Graz. Zuletzt siegten die Oberösterreicher 3:1 gegen den WAC.

Die Hartberger schafften die Sensation und qualifizierten sich für die Meistergruppe. Damit hat die Schmid-Elf keinen Druck mehr und kann nur überraschen. Gegen Blau-Weiß Linz remisierten die Steirer zuletzt 1:1.

Admiral Bundesliga LASK TSV Hartberg Manfred Schmid Didi Kühbauer Fussball