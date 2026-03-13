Müder Meistergruppen-Auftakt! Kein Sieger bei LASK gegen Hartberg

Zum Auftakt der Meistergruppe trennen sich der LASK und der TSV Hartberg in der 23. Runde der ADMIRAL Bundesliga mit einem 0:0.

Die Linzer dominieren die Anfangsphase. In der fünften Minute verpasst Adeniran nach schöner Vorarbeit von Jörgensen nur um Zentimeter den Ball und damit die Führung.

Danach finden die Steirer langsam in die Partie, doch gefährliche Aktionen bleiben aus. Havel sorgt kurz für Aufregung, als er im Strafraum zu Fall kommt, doch Schiedsrichter Sadikovski entscheidet auf Schwalbe von Havel.

Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff kommt Lang nach einer schönen Aktion zum Abschluss von der Strafraumkante, doch Hartberg-Keeper Hülsmann kann gerade noch seine langen Arme ausfahren und den Ball abwehren.

Rot für Diarra

Zu Beginn der zweiten Hälfte sind es dann Adeniran und Kalajdzic, die Hülsmann prüfen, doch der Hartberger Keeper bleibt auch hier der Sieger.

Danach gelingt es den Hartbergern wieder besser, die Linzer vom Strafraum fernzuhalten. Denn die Oberösterreicher spielen es im letzten Drittel oft auch einfach zu unsauber aus.

In der Nachspielzeit sieht Youba Diarra dann noch die Rote Karte. Er steigt mit gestrecktem Bein gegen Kalajdzic ein.

Schlussendlich gelingt es keinem der beiden Teams, die entscheidende Aktion zu setzen. Durch die Punkteteilung springen die Linzer vorerst auf Platz zwei und die Hartberger auf Rang fünf.