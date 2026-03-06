Leobendorf lässt Punkte in Parndorf liegen

Der Tabellenführer der Regionalliga Ost muss einen Rückschlag hinnehmen!

Der SV Leobendorf muss sich in der 20. Runde auswärts dem SC/ESV Parndorf 0:1 geschlagen geben. Die Gäste haben dennoch weiterhin einen großen Vorsprung in der Tabelle.

Das Team liegt neun Punkte vor Gloggnitz, die einen 3:2-Sieg gegen den SG Kremser SC/Rehberg feiern.

Traiskirchen lässt zudem Punkte bei der Sportunion Mauer liegen. Das Spiel endet 1:2. Somit rutscht das Team in der Tabelle auf Rang fünf zurück und liegt hinter Parndorf und dem SV Donau.

Im Parallelspiel kann der FavAC in der letzten Minute das 1:1 gegen den Wiener Sportclub erzielen. Ähnlich ergeht es dem SV Oberwart, der in der 88. Minute das 0:1 gegen den SV Horn hinnehmen muss.

Auch bei TWL Elektra und SV Donau fällt ein später Treffer zu Gunsten der Gäste. Diese gewinnen 1:0.

ASKÖ Oedt siegt deutlich

In der Regionalliga Mitte kann sich ASKÖ Oedt am 17. Spieltag im eigenen Stadion souverän mit 4:1 gegen Lafnitz durchsetzen.

Ebenso gewinnt der Tabellenvierte Union Gurten 2:1 gegen Gleisdorf.

Auch Deutschlandsberg hält mit einem 2:1-Sieg gegen Wallern/St. Marienkirchen weiterhin den Anschluss zu den oberen Tabellenrängen.

Weiterhin eng ist es hingegen für die Jungen Wikinger Ried. Das Team muss in Oberösterreich eine 0:1-Niederlage gegen Union Dietach hinnehmen und befindet sich an vorletzter Stelle.