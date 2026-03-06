Leobendorf lässt Punkte in Parndorf liegen
Das Team bleibt weiter komfortabel an der Tabellenspitze. Der Vorsprung beträgt aktuell neun Zähler.
Der Tabellenführer der Regionalliga Ost muss einen Rückschlag hinnehmen!
Der SV Leobendorf muss sich in der 20. Runde auswärts dem SC/ESV Parndorf 0:1 geschlagen geben. Die Gäste haben dennoch weiterhin einen großen Vorsprung in der Tabelle.
Das Team liegt neun Punkte vor Gloggnitz, die einen 3:2-Sieg gegen den SG Kremser SC/Rehberg feiern.
Traiskirchen lässt zudem Punkte bei der Sportunion Mauer liegen. Das Spiel endet 1:2. Somit rutscht das Team in der Tabelle auf Rang fünf zurück und liegt hinter Parndorf und dem SV Donau.
Im Parallelspiel kann der FavAC in der letzten Minute das 1:1 gegen den Wiener Sportclub erzielen. Ähnlich ergeht es dem SV Oberwart, der in der 88. Minute das 0:1 gegen den SV Horn hinnehmen muss.
Auch bei TWL Elektra und SV Donau fällt ein später Treffer zu Gunsten der Gäste. Diese gewinnen 1:0.
ASKÖ Oedt siegt deutlich
In der Regionalliga Mitte kann sich ASKÖ Oedt am 17. Spieltag im eigenen Stadion souverän mit 4:1 gegen Lafnitz durchsetzen.
Ebenso gewinnt der Tabellenvierte Union Gurten 2:1 gegen Gleisdorf.
Auch Deutschlandsberg hält mit einem 2:1-Sieg gegen Wallern/St. Marienkirchen weiterhin den Anschluss zu den oberen Tabellenrängen.
Weiterhin eng ist es hingegen für die Jungen Wikinger Ried. Das Team muss in Oberösterreich eine 0:1-Niederlage gegen Union Dietach hinnehmen und befindet sich an vorletzter Stelle.