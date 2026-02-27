Schwarz Weiss Bregenz Schwarz Weiss Bregenz SWB
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt SKA
Heute 18:00 Uhr
1 1.75
X 3.80
2 4.00
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - Austria Klagenfurt

In Runde 19 der ADMIRAL 2. Liga treffen die kriselnden Klubs SW Bregenz und Austria Klagenfurt aufeinander. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 19. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga empfängt SW Bregenz die Austria aus Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Vorarlberger belegen derzeit den 15. und somit vorletzten Rang und sind akut abstiegsbedroht. Mit zehn Zählern haben die Bregenzer vier Rückstand auf das rettende Ufer. Der Frühjahresauftakt letzte Woche beim FAC musste aufgrund der Witterungsverhältnisse verschoben werden.

Die Kärntner stehen nach dem SV Stripfing, der die Saison im Gegensatz zu den Kärntnern nicht beenden kann, als zweiter Absteiger fest. Gegen das Insolvenzverfahren wurde kein Rekurs eingelegt, im kommenden Jahr spielt Klagenfurt in der Regionalliga Mitte. Alle Infos >>>

Auch die Klagenfurter konnten am vergangenen Wochenende nicht spielen. Mit 15 Punkten steht die Austria auf Platz elf.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - Admira Wacker

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - Admira Wacker

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - First Vienna FC

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - First Vienna FC

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SK Rapid II

2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SK Rapid II

2. Liga
1
So teuer wird das Amorim-Aus für Manchester United

So teuer wird das Amorim-Aus für Manchester United

Premier League
1
Trotz Lawal-Patzer: Genk steht im Europa-League-Achtelfinale

Trotz Lawal-Patzer: Genk steht im Europa-League-Achtelfinale

Europa League
Ertl über Palace-Anhang: "Das geht einfach unter die Haut"

Ertl über Palace-Anhang: "Das geht einfach unter die Haut"

Conference League
Arbeitssieg! Glasner zieht mit Palace ins UECL-Achtelfinale ein

Arbeitssieg! Glasner zieht mit Palace ins UECL-Achtelfinale ein

Conference League
1

Kommentare

2. Liga Fußball SK Austria Klagenfurt SW Bregenz