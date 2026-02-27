2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - Austria Klagenfurt

Am 19. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga empfängt SW Bregenz die Austria aus Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Vorarlberger belegen derzeit den 15. und somit vorletzten Rang und sind akut abstiegsbedroht. Mit zehn Zählern haben die Bregenzer vier Rückstand auf das rettende Ufer. Der Frühjahresauftakt letzte Woche beim FAC musste aufgrund der Witterungsverhältnisse verschoben werden.

Die Kärntner stehen nach dem SV Stripfing, der die Saison im Gegensatz zu den Kärntnern nicht beenden kann, als zweiter Absteiger fest. Gegen das Insolvenzverfahren wurde kein Rekurs eingelegt, im kommenden Jahr spielt Klagenfurt in der Regionalliga Mitte. Alle Infos >>>

Auch die Klagenfurter konnten am vergangenen Wochenende nicht spielen. Mit 15 Punkten steht die Austria auf Platz elf.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

