FC Hertha Wels FC Hertha Wels FCH Admira Wacker Admira Wacker ADM
Heute 18:00 Uhr
1 4.70
X 3.30
2 1.75
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - Admira Wacker

Die Südstädter gastieren in Runde 19 der ADMIRAL 2. Liga beim Aufsteiger aus Wels. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Hertha Wels empfängt in Runde 19 der ADMIRAL 2. Liga den Titelaspiranten Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Der Aufsteiger gastierte letzte Woche beim formstarken SKU Amstetten und erkämpfte sich mit dem 1:1 einen Auswärtspunkt. Die Welser belegen mit 14 Punkten den 13. Platz und stehen drei Zähler vor einem Abstiegsplatz.

Die Admira gewann ihr Nachtragsspiel am Dienstag gegen die Young Violets Austria Wien mit 2:1, hauptverantwortlich dafür war Justin Forst mit einem Doppelpack. Damit haben die Südstädter die Tabellenführung übernommen.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - First Vienna FC

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - First Vienna FC

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SK Rapid II

2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SK Rapid II

2. Liga
So teuer wird das Amorim-Aus für Manchester United

So teuer wird das Amorim-Aus für Manchester United

Premier League
Trotz Lawal-Patzer: Genk steht im Europa-League-Achtelfinale

Trotz Lawal-Patzer: Genk steht im Europa-League-Achtelfinale

Europa League
Ertl über Palace-Anhang: "Das geht einfach unter die Haut"

Ertl über Palace-Anhang: "Das geht einfach unter die Haut"

Conference League
Arbeitssieg! Glasner zieht mit Palace ins UECL-Achtelfinale ein

Arbeitssieg! Glasner zieht mit Palace ins UECL-Achtelfinale ein

Conference League
1
Bayern-Legende wird Trainer in Spanien

Bayern-Legende wird Trainer in Spanien

La Liga

Kommentare

2. Liga Fußball Thomas Silberberger Admira Wacker FC Hertha Wels