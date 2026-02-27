2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - Admira Wacker

Der FC Hertha Wels empfängt in Runde 19 der ADMIRAL 2. Liga den Titelaspiranten Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Der Aufsteiger gastierte letzte Woche beim formstarken SKU Amstetten und erkämpfte sich mit dem 1:1 einen Auswärtspunkt. Die Welser belegen mit 14 Punkten den 13. Platz und stehen drei Zähler vor einem Abstiegsplatz.

Die Admira gewann ihr Nachtragsspiel am Dienstag gegen die Young Violets Austria Wien mit 2:1, hauptverantwortlich dafür war Justin Forst mit einem Doppelpack. Damit haben die Südstädter die Tabellenführung übernommen.

