2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 19. Runde

In der ADMIRAL 2. Liga warten in Runde 19 am heutigen Freitag um 18:00 Uhr gleich vier interessante Begegnungen. LIVE-Konferenz:

Nach einigen witterungsbedingten Absagen am letzten Wochenende warten an Spieltag 19 der ADMIRAL 2. Liga gleich vier spannende Partien um 18:00 Uhr, darunter das kleine Wiener Derby:

