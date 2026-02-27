-
NEWS
2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 19. Runde
In der ADMIRAL 2. Liga warten in Runde 19 am heutigen Freitag um 18:00 Uhr gleich vier interessante Begegnungen. LIVE-Konferenz:
Nach einigen witterungsbedingten Absagen am letzten Wochenende warten an Spieltag 19 der ADMIRAL 2. Liga gleich vier spannende Partien um 18:00 Uhr, darunter das kleine Wiener Derby:
Young Violets - SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
FC Liefering - First Vienna FC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
FC Hertha Wels - Admira Wacker (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)
SW Bregenz - Austria Klagenfurt (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>)