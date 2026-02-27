2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - First Vienna FC

Der First Vienna FC gastiert in Runde 19 der ADMIRAL 2. Liga beim FC Liefering (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Der Lieferinger Frühjahrsauftakt fiel vergangene Woche ebenso wie einige andere Partien witterungsbedingt ins Wasser und musste abgesagt werden.

Damit halten die Jung-Bullen bei derzeit guten 22 Punkten und Rang sieben. Damit wird der FC Liefering auch heuer nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Die Vienna konnte letztes Wochenende ihre Partie absolvieren und siegte mit 2:1 daheim gegen den SKN St. Pölten.

Die Kleer-Elf hält somit bei 20 Punkten und Rang acht. Sowohl nach oben als auch nach unten wird wohl nicht mehr viel gehen.

