Ex-Salzburger Kameri mit erstem Saisontor in Polen

ÖFB-Legionär Dijon Kameri erzielt am Freitag seinen ersten Saisontreffer für KS Cracovia.

Der 21-Jährige schießt gegen Piast Gliwice kurz vor der Pause den 1:0-Führungstreffer (39.). Nach dem Wiederbeginn holt sich der Ex-Salzburger eine Gelbe Karte ab, nach rund einer Stunde wird er ausgetauscht.

Kameri sieht von der Bank, wie die Gäste aus Gliwice das Spiel mit zwei späten Toren in einen 3:2-Auswärtssieg drehen.

KS Cracovia ist aktuell Siebter der Tabelle. Kameri, der im Herbst aufgrund einer Schulterverletzung pausieren musste, hält bei 15 Saisoneinsätzen für den polnischen Erstligisten. Er wechselte vergangenen Sommer vom FC Red Bull Salzburg nach Polen.