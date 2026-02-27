2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - SKU Amstetten

Im Topspiel der 19. Runde trifft der SKN St. Pölten im Niederösterreich-Derby daheim auf den SKU Amstetten (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Wölfe verloren den Auftakt ins Frühjahr letztes Wochenende gegen die Vienna auswärts mit 1:2 und stehen erstmals seit der dritten Runde nicht an der Tabellenspitze. Mit 32 Zählern liegen die "Wölfe" zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Admira auf dem vierten Rang.

Mit ebenfalls 32 Punkten steht Amstetten an dritter Stelle, die Mostviertler kamen in der letzten Runde daheim nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger FC Hertha Wels hinaus.

Das erste Saison-Derby endete torlos.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream: