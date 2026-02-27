SKN St. Pölten SKN St. Pölten SKN SKU Amstetten SKU Amstetten SKU
Heute 20:30 Uhr
1 2.00
X 3.50
2 3.30
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SKN St. Pölten - SKU Amstetten

In Runde 19 der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum Derby zwischen St. Pölten und Amstetten. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Topspiel der 19. Runde trifft der SKN St. Pölten im Niederösterreich-Derby daheim auf den SKU Amstetten (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Wölfe verloren den Auftakt ins Frühjahr letztes Wochenende gegen die Vienna auswärts mit 1:2 und stehen erstmals seit der dritten Runde nicht an der Tabellenspitze. Mit 32 Zählern liegen die "Wölfe" zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter Admira auf dem vierten Rang.

Mit ebenfalls 32 Punkten steht Amstetten an dritter Stelle, die Mostviertler kamen in der letzten Runde daheim nicht über ein 1:1 gegen Aufsteiger FC Hertha Wels hinaus.

Das erste Saison-Derby endete torlos.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - Austria Klagenfurt

2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - Austria Klagenfurt

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - Admira Wacker

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - Admira Wacker

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - First Vienna FC

2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - First Vienna FC

2. Liga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SK Rapid II

2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SK Rapid II

2. Liga
1
So teuer wird das Amorim-Aus für Manchester United

So teuer wird das Amorim-Aus für Manchester United

Premier League
2
Trotz Lawal-Patzer: Genk steht im Europa-League-Achtelfinale

Trotz Lawal-Patzer: Genk steht im Europa-League-Achtelfinale

Europa League
Ertl über Palace-Anhang: "Das geht einfach unter die Haut"

Ertl über Palace-Anhang: "Das geht einfach unter die Haut"

Conference League

Kommentare

2. Liga Fußball SKN St. Pölten SKU Amstetten