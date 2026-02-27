2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SK Rapid II

Am 19. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum kleinen Wiener Derby zwischen den Young Violets Austria Wien und SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Jung-Veilchen haben erst am Dienstag ihre Nachtragspartie bei Admira Wacker ausgetragen und sind mit 1:2 als Verlierer vom Platz gegangen. Das Violets-Tor erzielte Vasilije Markovic. In der Tabelle liegen die Violets an sechster Stelle.

Rapid II startet dagegen verspätet ins Frühjahr, nachdem auch ihr Spiel vergangene Woche aufgrund der starken Schneefälle im Osten Österreichs abgesagt werden musste. Die Grün-Weißen belegen den zehnten Rang.

Das erste Saisonduell im vergangenen August ging mit 2:0 an die Young Violets.

