Young Violets Wien Young Violets Wien FAK SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP
Heute 18:00 Uhr
1 2.10
X 3.50
2 3.10
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Young Violets - SK Rapid II

Am 19. Spieltag geht es im kleinen Wiener Derby zur Sache. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 19. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga kommt es zum kleinen Wiener Derby zwischen den Young Violets Austria Wien und SK Rapid II (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Jung-Veilchen haben erst am Dienstag ihre Nachtragspartie bei Admira Wacker ausgetragen und sind mit 1:2 als Verlierer vom Platz gegangen. Das Violets-Tor erzielte Vasilije Markovic. In der Tabelle liegen die Violets an sechster Stelle.

Rapid II startet dagegen verspätet ins Frühjahr, nachdem auch ihr Spiel vergangene Woche aufgrund der starken Schneefälle im Osten Österreichs abgesagt werden musste. Die Grün-Weißen belegen den zehnten Rang.

Das erste Saisonduell im vergangenen August ging mit 2:0 an die Young Violets.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

Trotz Lawal-Patzer: Genk steht im Europa-League-Achtelfinale

Trotz Lawal-Patzer: Genk steht im Europa-League-Achtelfinale

Europa League
Ertl über Palace-Anhang: "Das geht einfach unter die Haut"

Ertl über Palace-Anhang: "Das geht einfach unter die Haut"

Conference League
Arbeitssieg! Glasner zieht mit Palace ins UECL-Achtelfinale ein

Arbeitssieg! Glasner zieht mit Palace ins UECL-Achtelfinale ein

Conference League
Bayern-Legende wird Trainer in Spanien

Bayern-Legende wird Trainer in Spanien

La Liga
Premier League startet eigenen Streamingdienst

Premier League startet eigenen Streamingdienst

Premier League
3
Fiorentina entgeht Blamage in der Conference League

Fiorentina entgeht Blamage in der Conference League

Conference League
Nach Verlängerung! Lille bezwingt Arnautovic und Roter Stern

Nach Verlängerung! Lille bezwingt Arnautovic und Roter Stern

Europa League
7

Kommentare

2. Liga Fußball Young Violets Austria Wien SK Rapid II