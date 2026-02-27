NEWS

LASK-Kantersieg im kleinen OÖ-Derby gegen Ried

Die Linzer bleiben an Spitzenreiter Voitsberg dran. Auch in der Ostliga fallen einige Tore.

Die LASK Amateure OÖ jubeln am Freitag in der Regionalliga Mitte über einen 4:0-Kantersieg gegen die Jungen Wikinger Ried.

Die Innviertler spielen lange in Unterzahl, Torhüter Köstenbauer sieht wegen der Verhinderung einer Torchance bereits nach drei Minuten Rot. LASK-Offensivspieler Kane erzielt einen Doppelpack.

Auch der Deutschlandsberger SC holt einen Heimsieg, gegen die Union Gurten gibt es ein 4:1. Dietach gewinnt daheim 1:0 gegen Treibach.

Die SPG Wallern/St. Marienkirchen setzt sich beim SC Weiz mit 3:2 durch. Gleisdorf gegen Oedt und Lafnitz gegen Velden enden jeweils 1:1-Unentschieden.

Klarer Heimsieg für Marchfeld

Der FC Marchfeld Donauauen macht es den LASK Amateuren gleich und gewinnt zu Hause mit 4:0 gegen Schlusslicht TWL Elektra.

Der SC/ESV Parndorf schlägt den SC Neusiedl am See mit 2:1. Donaufeld fährt in Oberwart einen 4:2-Sieg ein.

