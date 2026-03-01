Kapfenberger SV Kapfenberger SV KSV Sturm Graz II Sturm Graz II STU
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - Sturm Graz II

Steirer-Duell im ADMIRAL Topspiel der 19. Runde der 2. Liga! LIVE-Stream:

Im ADMIRAL Topspiel der 19. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfängt die Kapfenberger SV den SK Sturm Graz II (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

De Falken haben einen komplizierten Herbst hinter sich und stehen weiter unter Druck: Mit 15 Punkten hat die KSV nur vier Zähler Vorsprung auf Sturm II. Die Grazer haben wiederum zwei Partien weniger absolviert und liegen auf Rang 14.

Zuletzt mussten sich die Kapfenberger auswärts bei Lustenau mit 1:2 geschlagen geben. Damit verloren die Kapfenberger vier ihrer letzten fünf Ligaspiele.

Anders die Zweitvertretung des SK Sturm, die immerhin zuletzt zwei Remis einfahren konnte.

