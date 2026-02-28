Austria Salzburgs Bundesliga-Traum bekommt herben Dämpfer

Schon seit Jahren ist sie ein heiß diskutiertes Thema und ebenso lange ringt man um eine Lösung: die Heimstätte von Austria Salzburg.

Derzeit spielen die Violetten in Maxglan. Langfristig will sich der Klub für die Bundesliga vorbereiten. Das dortige Stadion ist dafür aber nicht geeignet und wird es wohl auch bleiben, denn ein Ausbau auf Bundesliga-Tauglichkeit ist in Maxglan kaum möglich.

Daher sucht man beim Traditionsverein seit langer Zeit nach Lösungen an anderen Standorten - die bisher nicht gefunden wurden. Dabei dürfte es auf absehbare Zeit auch bleiben.

Absagen da und dort

Wie Vizepräsident Hubert Palfinger den "Salzburger Nachrichten" verrät, habe man zuletzt "ernüchternde" Gespräche mit der Stadt geführt. Bürgermeister Bernhard Auinger habe erklärt, dass ein neues Stadion in den nächsten fünf bis zehn Jahren unrealistisch sei.

Doch nicht nur das: Auch ein Ausweichen ins bundesligataugliche Stadion nach Grödig ist keine Option mehr, wie der Grödiger Bürgermeister Herbert Schoper gegenüber dem Klub klargestellt hat.

Maxglan: Zumindest Erweiterung möglich

Bei der Austria wolle man sich daher im Umland, im Gespräch sind Bergheim und Neumarkt, umschauen.

Immerhin etwas Positives konnte Palfinger aus den Gesprächen mit der Stadt aber dennoch mitnehmen: Ein Ausbau des aktuellen Standortes in Maxglan auf bis zu 3.000 Zuschauer sei in Aussicht gestellt worden. Dazu soll es in den kommenden Wochen Gespräche mit Auinger und den Behörden geben.