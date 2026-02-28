Austria Salzburg Austria Salzburg SBG
FAC Wien FAC Wien FAC
Heute 14:30 Uhr
1 3.30
X 3.10
2 2.20
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - FAC Wien

Die Salzburger empfangen an Spieltag 19 der ADMIRAL 2. Liga den FAC aus Wien. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 19. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga empfängt der Traditionsklub Austria Salzburg den FAC (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Mit 19 Punkten sind die Austrianer auf Rang neun und damit im Tabellenmittelfeld. Im Kampf um den Klassenerhalt können sich die Mozartstädter etwas entspannen: Bereits acht Punkte Vorsprung haben sie auf die rote Zone.

Der FAC belegt den fünften Platz und hat nur sechs Zähler Rückstand auf den Ersten (Amstetten).

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Mehr zum Thema

Spiel gedreht! Amstetten schlägt SKN und ist neuer Tabellenführer

Spiel gedreht! Amstetten schlägt SKN und ist neuer Tabellenführer

2. Liga
8
Niederlage beim Aufsteiger! Tabellenführer Admira patzt in Wels

Niederlage beim Aufsteiger! Tabellenführer Admira patzt in Wels

2. Liga
7
Joker Murillo schießt Liefering zu Heimsieg gegen Vienna

Joker Murillo schießt Liefering zu Heimsieg gegen Vienna

2. Liga
3
Derbysieg! Jungveilchen machen es den "Großen" nach

Derbysieg! Jungveilchen machen es den "Großen" nach

2. Liga
25
Klagenfurt mit Punktgewinn - SW Bregenz bleibt Schlusslicht

Klagenfurt mit Punktgewinn - SW Bregenz bleibt Schlusslicht

2. Liga
4
2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 19. Runde

2. Liga im LIVE-Stream: Die Spiele der 19. Runde

2. Liga
Aufregung vor OÖ-Derby: Ried-Präsident hält brennenden LASK-Schal

Aufregung vor OÖ-Derby: Ried-Präsident hält brennenden LASK-Schal

Bundesliga
16

Kommentare

2. Liga Fußball SV Austria Salzburg FAC Wien