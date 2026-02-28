Bericht: Hauptsponsor HOGO klagt FC Hertha Wels

Am Freitag jubelte der FC Hertha Wels über einen 1:0-Heimerfolg gegen die Admira (Spielbericht >>>). Eine Woche zuvor holten die Oberösterreicher ein 1:1 beim nunmehrigen LigaZwa-Tabellenführer SKU Amstetten.

Sportlich läuft es bei den Welsern aktuell also gut. Abseits des Platzes soll es zuletzt jedoch zu Verwerfungen gekommen sein.

Holzleitner: Aktueller Aufsichtsrat "führungs- und ahnungslos"

Wie "MeinBezirk" am Freitag vor dem Spiel gegen die Admira berichtet, fordert Hauptsponsor HOGO knapp 200.000 Euro vom FC Hertha Wels.

"Wir klagen zum einen auf 160.000 Euro. Dabei geht es um ein Darlehen, das wir dem Verein gewährt haben und von dem Geschäftsführer Peter Huliak nun nichts mehr wissen will. Weitere 40.000 Euro sind für ausständige Automieten offen", sagt HOGO-Geschäftsführer Stephan Holzleitner. Ein möglicher Streitwert in der Höhe von 300.000 Euro stehe ebenfalls im Raum, diesbezüglich bedürfe es noch einer Abklärung.

Vor dem Jahreswechsel war bekannt geworden, dass der langjährige Hauptsponsor HOGO im Sommer 2026 beim FC Hertha Wels aussteigt. "Das Sponsoring wird aufgrund unüberbrückbarer Differenzen beendet", hieß es in einem Facebook-Posting des Personalvermittlung-Unternehmens.

Holzleitner legte seine Funktion im Aufsichtsrat bereits Ende 2025 nieder. "Der aktuelle Aufsichtsrat ist völlig führungs- und ahnungslos", übt Holzleitner nun scharfe Kritik. Geschäftsführer Huliak sei zudem für HOGO nicht erreichbar. Holzleitner: "Er duckt sich völlig weg". Dem Klub sei eine Ratenzahlung angeboten worden.

Zulassungsfrist endet schon nächste Woche

Huliaks Replik gegenüber "MeinBezirk": "Das ist nicht wahr, dass ich nicht reden will, ganz im Gegenteil: Wir sind ständig im Gespräch, doch das führte bis jetzt zu keiner Lösung – ich wurde hier außen vor gelassen." Wer wem Geld schulde, sein ein internes Thema und solle auch so bleiben.

Laut des Berichts sind einige Wels-Funktionäre unzufrieden, wie die Vereinsführung mit dem langjährigen Partner HOGO umgehe. Es sollen Rücktritte vorbereitet werden.

Fix ist, dass die Welser bis nächsten Dienstag die Zulassungsunterlagen, darunter das Budget, einreichen müssen. Einen neuen Hauptsponsor haben die Oberösterreicher bislang nicht präsentiert. Laut dem Verein werde man dennoch ein Budget aufstellen können.