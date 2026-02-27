Premier League: Aston Villa stolpert über den Tabellenletzten

Am 28. Spieltag der Premier League besiegen die Wolverhampton Wanderers Aston Villa mit 2:0.

Joao Gomes (61.) und der eingewechselte Rodrigo Gomes (90.+8) sorgen für die Entscheidung. Durch diesen unerwarteten "Dreier" sammelt das Tabellenschlusslicht wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg, während Unai Emerys Truppe zwar Rang drei behält, den Anschluss an das Spitzenduo jedoch verliert.

Villa beißt sich die Zähne aus

Die erste Hälfte gehört optisch klar den Gästen. Aston Villa kontrolliert das Mittelfeld und verzeichnet deutlich mehr Ballbesitz, tut sich gegen die kompakte Defensive der "Wolves" jedoch extrem schwer. Zwingende Torchancen bleiben trotz einiger erarbeiteter Standardsituationen Mangelware.

Die beste Möglichkeit vergibt Morgan Rogers, der mit seinem Schuss am gegnerischen Keeper scheitert (24.). Wolverhampton konzentriert sich auf die Verteidigung und lauert auf Umschaltmomente, bleibt offensiv aber weitgehend blass.

Gomes stellt Spielverlauf auf den Kopf

Nach dem Seitenwechsel erhöht Villa zunächst den Druck, doch Amadou Onana setzt einen Kopfball knapp neben das Gehäuse. Mitten in diese Drangphase sticht der Außenseiter zu: Nach Vorarbeit von Adam Armstrong vollendet Joao Gomes zum 1:0 (61.). Emery reagiert sofort mit mehreren Wechseln und bringt unter anderem Leon Bailey und Ross Barkley, um das Offensivspiel neu zu beleben.

Die Gäste drängen vehement auf den Ausgleich, doch Ian Maatsen (77.) und erneut Rogers (79.) finden ihren Meister in der vielbeinigen Abwehr oder Tormann Jose Sa. In der hektischen Schlussphase wirft Villa alles nach vorne, was den Hausherren Räume öffnet. Tief in der Nachspielzeit macht der eingewechselte Rodrigo Gomes den Deckel drauf und fixiert den 2:0-Endstand (90.+8).

Mit diesem Heimerfolg sendet Wolverhampton ein kräftiges Signal im Abstiegskampf, bleibt aber mit nun 13 Zählern weiterhin Träger der Roten Laterne, der Rückstand auf den Vorletzten Burnley beträgt sechs Punkte. Aston Villa verpasst es hingegen, den Abstand zu Manchester City zu verkürzen, bleibt aber weiterhin auf einem Champions-League-Platz.