First Vienna FC vs SKN St. Pölten
Heute 20:30 Uhr
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SKN St. Pölten

Der Tabellenführer gastiert beim Spitzenspiel der 18. Runde der ADMIRAL 2. Liga bei der Vienna in Döbling. LIVE-Stream:

Kommentare

In Runde 18 trifft die Vienna am Freitag im Spitzenspiel der ADMIRAL 2. Liga auf den Spitzenreiter SKN St. Pölten (ab 20:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Döblinger starteten als Titelmitfavorit in die Saison und enttäuschten im Herbst gänzlich. Mit 17 Punkten sind die Gelb-Blauen nur Neunter und haben mit der Tabellenspitze wenig zu tun.

Derzeit liegen 15 Punkte zwischen dem Tabellenführer SKN und der Vienna.

Anders der SKN, der eine starke Hinrunde absolvierte und am Schluss patzte: In der letzten Runde vor der Pause verloren die Wölfe auswärts bei SW Bregenz mit 1:2.

Dennoch halten die Niederösterreicher bei 32 Zählern und haben alles in der eigenen Hand. In der Bundeshauptstadt ist der SKN wohl leicht zu favorisieren.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

Kommentare

