NEWS

Nach Absagen: Das sind die Nachholtermine der LigaZwa-Spiele

Wenige Stunden nach der wetterbedingten Absage hat die Bundesliga die Nachholtermine bekanntgegeben.

Nach Absagen: Das sind die Nachholtermine der LigaZwa-Spiele
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zum Auftakt der Rückrunde in der ADMIRAL 2. Liga fielen vier der insgesamt sieben Spiele den winterlichen Bedingungen im Osten zum Opfer.

Wenige Stunden nach den Absagen hat die Bundesliga nun die Nachtragstermine der 18. Runde bekanntgegeben:

Für das Spiel FAC gegen SW Bregenz steht noch kein neuer Termin fest. Alle Spiele sind wie gewohnt LIVE bei LAOLA1 zu sehen.

Mehr zum Thema

LigaZwa: Alles oder nichts!

LigaZwa: Alles oder nichts!

LAOLA1
2
Werde Fan-Kommentator 2026!

Werde Fan-Kommentator 2026!

2. Liga
Rapid II, FAC und Admira sagen LigaZwa-Frühjahrsauftakt ab

Rapid II, FAC und Admira sagen LigaZwa-Frühjahrsauftakt ab

2. Liga
13
Austria Salzburg versteht Rapid-Absage nicht ganz

Austria Salzburg versteht Rapid-Absage nicht ganz

2. Liga
22
Nächste LigaZwa-Partie fällt dem Schnee zum Opfer

Nächste LigaZwa-Partie fällt dem Schnee zum Opfer

2. Liga
Heute Austrianer: Jubelte Ex-Lieferinger im Derby für Rivalen?

Heute Austrianer: Jubelte Ex-Lieferinger im Derby für Rivalen?

2. Liga
4
Andreas Ulmer mit neuer Rolle bei Red Bull Salzburg

Andreas Ulmer mit neuer Rolle bei Red Bull Salzburg

2. Liga
16

Kommentare

2. Liga Fußball SV Austria Salzburg SW Bregenz Young Violets Austria Wien FC Liefering SK Sturm II SK Rapid II Admira Wacker