Nach Absagen: Das sind die Nachholtermine der LigaZwa-Spiele

Zum Auftakt der Rückrunde in der ADMIRAL 2. Liga fielen vier der insgesamt sieben Spiele den winterlichen Bedingungen im Osten zum Opfer.

Wenige Stunden nach den Absagen hat die Bundesliga nun die Nachtragstermine der 18. Runde bekanntgegeben:

Für das Spiel FAC gegen SW Bregenz steht noch kein neuer Termin fest. Alle Spiele sind wie gewohnt LIVE bei LAOLA1 zu sehen.