NEWS
Nach Absagen: Das sind die Nachholtermine der LigaZwa-Spiele
Wenige Stunden nach der wetterbedingten Absage hat die Bundesliga die Nachholtermine bekanntgegeben.
Zum Auftakt der Rückrunde in der ADMIRAL 2. Liga fielen vier der insgesamt sieben Spiele den winterlichen Bedingungen im Osten zum Opfer.
Wenige Stunden nach den Absagen hat die Bundesliga nun die Nachtragstermine der 18. Runde bekanntgegeben:
Admira Wacker - Young Violets Austria Wien, am 24. Februar 2026 um 18:30 Uhr
SK Rapid II - SV Austria Salzburg, am 3. März 2026 um 20:30 Uhr
SK Sturm Graz II - FC Liefering, am 10. März 2026 um 18:30 Uhr
Für das Spiel FAC gegen SW Bregenz steht noch kein neuer Termin fest. Alle Spiele sind wie gewohnt LIVE bei LAOLA1 zu sehen.