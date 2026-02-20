NEWS

Helfer gesucht! Hartberg und Vienna brauchen Schneeschaufler

Der TSV Hartberg hat einen Aufruf gestartet, damit das Spiel gegen den GAK über die Bühne gehen kann. Auch die Vienna braucht Unterstützung. Alle Infos:

Helfer gesucht! Hartberg und Vienna brauchen Schneeschaufler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der TSV Hartberg sucht helfende Hände!

Die Oststeirer bitten auf ihren Social-Media-Kanälen um Mithilfe beim Schneeräumen in der Profertil Arena. Nachdem bereits drei Zweitliga-Partien am Freitag abgesagt wurden (alle Infos >>>), liegt der Schnee auch in Hartberg am Spielfeld. Man brauche jede Unterstützung, damit das Spiel gegen den GAK am Samstag (ab 17:00 Uhr im Ticker >>>) stattfinden könne.

Helfende werden ab 13:00 Uhr in der Profertil Arena erwartet, es wird gebeten, nach Möglichkeit auch Schneeschaufeln mitzubringen. Für Verpflegung sorgt der TSV Hartberg.

Auch Hohe Warte muss freigeschaufelt werden

Auch bei der Vienna freut man sich über Unterstützung, wie die "First Vienna Supporters" auf Instagram schreiben. Auf der Hohen Warte soll um 20:30 Uhr (zum LIVE-Stream >>>) das Spitzenspiel der ADMIRAL 2. Liga gegen den SKN St. Pölten stattfinden.

Mehr zum Thema

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SKN St. Pölten

2. Liga heute im LIVE-Stream: First Vienna FC - SKN St. Pölten

2. Liga
Andreas Ulmer mit neuer Rolle bei Red Bull Salzburg

Andreas Ulmer mit neuer Rolle bei Red Bull Salzburg

2. Liga
13
LigaZwa: Alles oder nichts!

LigaZwa: Alles oder nichts!

LAOLA1
2
Werde Fan-Kommentator 2026!

Werde Fan-Kommentator 2026!

2. Liga
Rapid II, FAC und Admira sagen LigaZwa-Frühjahrsauftakt ab

Rapid II, FAC und Admira sagen LigaZwa-Frühjahrsauftakt ab

2. Liga
7
Heute Austrianer: Jubelte Ex-Lieferinger im Derby für Rivalen?

Heute Austrianer: Jubelte Ex-Lieferinger im Derby für Rivalen?

2. Liga
3
2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - SV Kapfenberg

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Lustenau - SV Kapfenberg

2. Liga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball TSV Hartberg First Vienna FC 2. Liga Schnee