Helfer gesucht! Hartberg und Vienna brauchen Schneeschaufler

Der TSV Hartberg sucht helfende Hände!

Die Oststeirer bitten auf ihren Social-Media-Kanälen um Mithilfe beim Schneeräumen in der Profertil Arena. Nachdem bereits drei Zweitliga-Partien am Freitag abgesagt wurden (alle Infos >>>), liegt der Schnee auch in Hartberg am Spielfeld. Man brauche jede Unterstützung, damit das Spiel gegen den GAK am Samstag (ab 17:00 Uhr im Ticker >>>) stattfinden könne.

Helfende werden ab 13:00 Uhr in der Profertil Arena erwartet, es wird gebeten, nach Möglichkeit auch Schneeschaufeln mitzubringen. Für Verpflegung sorgt der TSV Hartberg.

Auch Hohe Warte muss freigeschaufelt werden

Auch bei der Vienna freut man sich über Unterstützung, wie die "First Vienna Supporters" auf Instagram schreiben. Auf der Hohen Warte soll um 20:30 Uhr (zum LIVE-Stream >>>) das Spitzenspiel der ADMIRAL 2. Liga gegen den SKN St. Pölten stattfinden.