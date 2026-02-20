Austria Salzburg versteht Rapid-Absage nicht ganz

Austria Salzburg gegen SK Rapid II - das Duell mit der Zweiergarnitur der Hütteldorfer wurde vonseiten der Salzburger mit Spannung erwartet.

Am Freitag folgte dann die Ernüchterung. Die Hütteldorfer sagten die Partie witterungsbedingt ab, zeigten sich in einer Stellungnahme aber zuversichtlich, das Match der Profis in der ADMIRAL Bundesliga gegen den WAC am Samstag (ab 17:00 im LIVE-Ticker >>>) durchführen zu können.

Diese Nachricht gefällt den Maxglanern nicht unbedingt. "Wir verstehen diese Absage nicht ganz, müssen es aber akzeptieren", sagt Cheftrainer Christian Schaider gegenüber den "Salzburger Nachrichten".

Nachholtermin am Dienstag?

Sein Team stand kurz vor der Abreise in die Bundeshauptstadt. Als Nachtragstermin wurde laut dem Bericht der kommende Dienstag ins Spiel gebracht. Obmann David Rettenbacher hofft auf einen anderen Spieltag.

Bis zu 2.000 Fans hatten sich angekündigt, sogar Anhänger aus England, Griechenland, Italien und Deutschland seien dabei. Für viele Anhänger wäre der Dienstag wohl eher suboptimal.

Dass die Wiener trotz Rasenheizung das Spiel absagten, sorgt im violetten Lager für Kopfschütteln.