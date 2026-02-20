Fix! Abstieg von Austria Klagenfurt besiegelt

Der SK Austria Klagenfurt wird gegen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens keinen Rekurs einlegen. Das gab der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga am Freitag kurz vor dem Rückrundenstart offiziell bekannt.

Gleichzeitig wird der Spiel- und Geschäftsbetrieb vollumfänglich aufrechterhalten. "Ein Rechtsmittelverfahren wäre mit sehr vielen Unwägbarkeiten verbunden gewesen und würde im schlimmsten Fall bis in den Juni hinein vor allem keine Planungssicherheit bieten – weder im sportlichen noch im wirtschaftlichen Bereich", wird Zeljko Karajica, Geschäftsführer des SK Austria Klagenfurt in der Aussendung zitiert.

Ziel ist es nun, eine strukturierte Sanierung umzusetzen und damit eine solide Basis für die kommenden Jahre zu schaffen, heißt es.

Neuer Präsident und Hauptsponsor

Damit wird die Austria auch die Rückrunde in LigaZwa zu Ende spielen. Ab der kommenden Saison tritt die Mannschaft dann in der Regionalliga an.

Die Akademie, alle Nachwuchsmannschaften, die Inklusionsmannschaft sowie die Frauenmannschaft setzen ihren Spielbetrieb zu 100 Prozent fort. Für diese Bereiche seien keine Einschränkungen geplant.

Mit TGI wird für die Rückrunde auch ein neuer Hauptsponsor an Bord sein. Zusätzlich steigt die AG auch als Gesellschafter ein, Helmut Kaltenegger wird künftig die Rolle als Präsident von Austria Klagenfurt ausführen.