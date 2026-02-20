Nächste LigaZwa-Partie fällt dem Schnee zum Opfer

Der Schnee macht dem Frühjahrsauftakt in der ADMIRAL 2. Liga gehörig einen Strich durch die Rechnung.

Drei Freitagsspiele (FAC-Bregenz, Rapid II-Austria Salzburg und Admira-Young Violets) wurden bereits abgesagt >>>

Jetzt folgt das erste Samstag-Spiel, das der Witterung zum Opfer fällt. Das Match Sturm II gegen FC Liefering kann nicht stattfinden, wie zunächst dem ÖFB-System zu entnehmen war und mittlerweile von der Bundesliga bestätigt wurde.

Für Freitag stehen noch die Spiele First Vienna FC gegen SKN St. Pölten (ab 20:30 Uhr im LAOLA1-Livestream >>>) sowie Austria Lustenau gegen Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LAOLA1-Livestream >>>) an.

Für das Spiel der Vienna laufen Schneeräumarbeiten, die Döblinger suchten öffentlich nach freiwilligen Schauflern >>>