SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP Sturm Graz II Sturm Graz II STU
Live
1:0
0:0 , 1:0
  • Kenan Muharemovic
  • Spielbericht
  • LiveStream
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

2. Liga LIVE: SK Rapid II - Sturm Graz II

Duell der Zweitvertretungen: Rapid II empfängt an Spieltag 15 die jungen Grazer. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rapid II und Sturm II treffen in der 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Jung-Rapidler verloren in der letzten Runde 0:2 gegen die Vienna und kassierten damit die dritte Niederlage aus den letzten fünf Partien. Immerhin konnten dazwischen zwei Siege gefeiert werden. Die Kerber-Truppe belegt Rang 13 mit zwölf Punkten und kämpft um den Klassenerhalt.

Ähnlich ergeht es den Steirern: Mit neun Zählern ist man aktuell auf Platz 14 und somit in der Abstiegszone. Nach zwei Remis und einem Sieg verloren die Steirer zuletzt 0:3 daheim gegen Aufsteiger FC Hertha Wels.

Mehr zum Thema

Admira kann SKN-Patzer nicht nutzen

Admira kann SKN-Patzer nicht nutzen

2. Liga
7
Klagenfurt holt Last-Minute-Punkt bei Liefering

Klagenfurt holt Last-Minute-Punkt bei Liefering

2. Liga
5
Toifl-Doppelpack sichert Young Violets späten Sieg in Kapfenberg

Toifl-Doppelpack sichert Young Violets späten Sieg in Kapfenberg

2. Liga
4
Tabellenführer SKN erleidet in Wels Rückschlag im Titelrennen

Tabellenführer SKN erleidet in Wels Rückschlag im Titelrennen

2. Liga
9
Amstetten überholt Lustenau im direkten Duell

Amstetten überholt Lustenau im direkten Duell

2. Liga
Zweiter Sieg in Folge! GAK gewinnt Kellerduell

Zweiter Sieg in Folge! GAK gewinnt Kellerduell

Bundesliga
1
Mutandwa lässt Ried in der Nachspielzeit gegen den WAC jubeln

Mutandwa lässt Ried in der Nachspielzeit gegen den WAC jubeln

Bundesliga
1
Kommentare

Kommentare

2. Liga SK Rapid II Sturm Graz Amateure Fussball