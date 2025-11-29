Rapid II und Sturm II treffen in der 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 20:00 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Jung-Rapidler verloren in der letzten Runde 0:2 gegen die Vienna und kassierten damit die dritte Niederlage aus den letzten fünf Partien. Immerhin konnten dazwischen zwei Siege gefeiert werden. Die Kerber-Truppe belegt Rang 13 mit zwölf Punkten und kämpft um den Klassenerhalt.

Ähnlich ergeht es den Steirern: Mit neun Zählern ist man aktuell auf Platz 14 und somit in der Abstiegszone. Nach zwei Remis und einem Sieg verloren die Steirer zuletzt 0:3 daheim gegen Aufsteiger FC Hertha Wels.