2. Liga heute LIVE: SW Bregenz - First Vienna FC

Schwarz Weiss Bregenz trifft in der ADMIRAL 2. Liga zum Abschluss der Runde auf den First Vienna FC (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Als Titelmitfavorit gestartet, liegt die Vienna derzeit nur auf dem achten Tabellenrang und hat 16 Zähler am Konto. Damit haben die Döblinger schon zwölf Rückstand auf die Spitze.

Die Kleer-Mannen konnten in der vergangenen Runde den ersten Sieg seit drei Partien einfahren. Gegen Rapid II siegten die Gelb-Blauen daheim 2:0.

Die Vorarlberger liegen mit vier Zähler auf dem 14. Tabellenplatz und sind damit tendenziell im Abstiegskampf. Zuletzt verloren die Bregenzer auswärts bei den Young Violets 1:2.

Dies war sogleich die dritte Pleite aus den letzten fünf Partien.