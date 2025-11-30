Schwarz Weiss Bregenz Schwarz Weiss Bregenz SWB
First Vienna FC First Vienna FC VIE
Heute 10:30 Uhr
1 2.55
X 3.55
2 2.40
NEWS

2. Liga heute LIVE: SW Bregenz - First Vienna FC

Die Vienna gastiert an Spieltag 15 der ADMIRAL 2. Liga bei den Vorarlbergern. LIVE-Stream:

Schwarz Weiss Bregenz trifft in der ADMIRAL 2. Liga zum Abschluss der Runde auf den First Vienna FC (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Als Titelmitfavorit gestartet, liegt die Vienna derzeit nur auf dem achten Tabellenrang und hat 16 Zähler am Konto. Damit haben die Döblinger schon zwölf Rückstand auf die Spitze.

Die Kleer-Mannen konnten in der vergangenen Runde den ersten Sieg seit drei Partien einfahren. Gegen Rapid II siegten die Gelb-Blauen daheim 2:0.

Die Vorarlberger liegen mit vier Zähler auf dem 14. Tabellenplatz und sind damit tendenziell im Abstiegskampf. Zuletzt verloren die Bregenzer auswärts bei den Young Violets 1:2.

Dies war sogleich die dritte Pleite aus den letzten fünf Partien.

