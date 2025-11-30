-
2. Liga heute LIVE: SW Bregenz - First Vienna FC
Die Vienna gastiert an Spieltag 15 der ADMIRAL 2. Liga bei den Vorarlbergern. LIVE-Stream:
Schwarz Weiss Bregenz trifft in der ADMIRAL 2. Liga zum Abschluss der Runde auf den First Vienna FC (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Als Titelmitfavorit gestartet, liegt die Vienna derzeit nur auf dem achten Tabellenrang und hat 16 Zähler am Konto. Damit haben die Döblinger schon zwölf Rückstand auf die Spitze.
Die Kleer-Mannen konnten in der vergangenen Runde den ersten Sieg seit drei Partien einfahren. Gegen Rapid II siegten die Gelb-Blauen daheim 2:0.
Die Vorarlberger liegen mit vier Zähler auf dem 14. Tabellenplatz und sind damit tendenziell im Abstiegskampf. Zuletzt verloren die Bregenzer auswärts bei den Young Violets 1:2.
Dies war sogleich die dritte Pleite aus den letzten fünf Partien.