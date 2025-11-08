Schwarz-Weiß Bregenz fordert am Samstag in der 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga Austria Lustenau im Vorarlberg-Derby (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Bregenzer sind weiterhin Letzter (16.) in der Liga und kommen nicht in Fahrt. Zuletzt remisierten die Bregenzer 1:1 bei Hertha Wels. Nach sieben Remis und fünf Niederlagen wäre jetzt wohl der perfekte Zeitpunkt für ein Ausrufezeichen.

Anders die Lustenauer, die mit 22 Punkten Dritter sind und damit oben mitspielen.

In der vergangenen Runde siegte die Austria daheim 2:0 gegen Klagenfurt. Dies war der dritte volle Erfolg aus den letzten fünf Partien.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream: