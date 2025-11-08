Schwarz Weiss Bregenz SWBSC Austria Lustenau ALU
Heute 14:30 Uhr
2. Liga heute im LIVE-Stream: SW Bregenz - Austria Lustenau
Vorarlberg-Derby in Runde 13. SW Bregenz empfängt Austria Lustenau in LigaZwa. LIVE-Stream:
Schwarz-Weiß Bregenz fordert am Samstag in der 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga Austria Lustenau im Vorarlberg-Derby (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Bregenzer sind weiterhin Letzter (16.) in der Liga und kommen nicht in Fahrt. Zuletzt remisierten die Bregenzer 1:1 bei Hertha Wels. Nach sieben Remis und fünf Niederlagen wäre jetzt wohl der perfekte Zeitpunkt für ein Ausrufezeichen.
Anders die Lustenauer, die mit 22 Punkten Dritter sind und damit oben mitspielen.
In der vergangenen Runde siegte die Austria daheim 2:0 gegen Klagenfurt. Dies war der dritte volle Erfolg aus den letzten fünf Partien.
