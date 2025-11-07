Heute 18:00 Uhr
2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Liefering - SV Kapfenberg
In Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga treffen der FC Liefering und die SV Kapfenberg aufeinander. LIVE-Stream:
Die "Jungbullen" empfangen am Freitag in Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga die SV Kapfenberg (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Lieferinger stehen aktuell auf Rang acht und sind damit im guten Mittelfeld unterwegs. Zuletzt siegte der FC Liefering auswärts bei den Young Violets mit 2:0.
Die "Falken" konnten vergangene Runde einen 4:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Austria Salzburg feiern. Damit sind die Steirer seit drei Partien ungeschlagen.
Die Kapfenberger halten bei 17 Zählern und Rang sieben.
