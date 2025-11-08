Heute 14:30 Uhr
2. Liga heute im LIVE-Stream: SK Rapid II - Austria Klagenfurt
Die Jung-Rapidler empfangen an Spieltag 13 der ADMIRAL 2. Liga Austria Klagenfurt. LIVE-Stream:
Am Samstag treffen der SK Rapid II und Austria Klagenfurt in Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Hütteldorfer konnten nach zwei Niederlagen in Serie nun endlich wieder gewinnen und besiegten die Stripfinger auswärts mit 4:0.
Damit belegen die Grün-Weißen den zwölften Tabellenplatz.
Der Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt arbeitete sich nach anfänglichen Schwierigkeiten langsam nach oben und belegt nun den siebenten Platz.
In der letzten Runde verloren die Kärntner 0:2 bei Austria Lustenau - dennoch sind die Violetten zu favorisieren.
