Am Samstag treffen der SK Rapid II und Austria Klagenfurt in Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Hütteldorfer konnten nach zwei Niederlagen in Serie nun endlich wieder gewinnen und besiegten die Stripfinger auswärts mit 4:0.

Damit belegen die Grün-Weißen den zwölften Tabellenplatz.

Der Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt arbeitete sich nach anfänglichen Schwierigkeiten langsam nach oben und belegt nun den siebenten Platz.

In der letzten Runde verloren die Kärntner 0:2 bei Austria Lustenau - dennoch sind die Violetten zu favorisieren.

