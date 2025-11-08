SK Rapid Wien II SK Rapid Wien II RAP SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt SKA
Heute 14:30 Uhr
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: SK Rapid II - Austria Klagenfurt

Die Jung-Rapidler empfangen an Spieltag 13 der ADMIRAL 2. Liga Austria Klagenfurt. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Samstag treffen der SK Rapid II und Austria Klagenfurt in Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga aufeinander (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Hütteldorfer konnten nach zwei Niederlagen in Serie nun endlich wieder gewinnen und besiegten die Stripfinger auswärts mit 4:0.

Damit belegen die Grün-Weißen den zwölften Tabellenplatz.

Der Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt arbeitete sich nach anfänglichen Schwierigkeiten langsam nach oben und belegt nun den siebenten Platz.

In der letzten Runde verloren die Kärntner 0:2 bei Austria Lustenau - dennoch sind die Violetten zu favorisieren.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

