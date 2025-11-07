Heute 18:00 Uhr
2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - First Vienna FC
Am 13. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga gastiert die Vienna beim Aufsteiger aus Wels. LIVE-Stream:
Der FC Hertha Wels trifft am Freitag in der 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den First Vienna FC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).
Die Oberösterreicher sind derzeit 14. in der Tabelle und damit mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Zuletzt remisierten die Welser daheim 1:1 mit SW Bregenz.
Die Döblinger agieren weiterhin unter ihren Erwartungen und stehen nur auf Platz zehn.
Zuletzt mussten sich die Wiener dem SKU Amstetten 2:3 geschlagen geben. Dies war sogleich die zweite Pleite in Serie.
