2. Liga heute im LIVE-Stream: FC Hertha Wels - First Vienna FC

Am 13. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga gastiert die Vienna beim Aufsteiger aus Wels. LIVE-Stream:

Der FC Hertha Wels trifft am Freitag in der 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den First Vienna FC (ab 18:00 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Oberösterreicher sind derzeit 14. in der Tabelle und damit mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Zuletzt remisierten die Welser daheim 1:1 mit SW Bregenz.

Die Döblinger agieren weiterhin unter ihren Erwartungen und stehen nur auf Platz zehn.

Zuletzt mussten sich die Wiener dem SKU Amstetten 2:3 geschlagen geben. Dies war sogleich die zweite Pleite in Serie.

