Austria Salzburg Austria Salzburg SBG
Sturm Graz II Sturm Graz II STU
Heute 14:30 Uhr
NEWS

2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Sturm Graz II

Wer behält im LigaZwa-Duell der 13. Runde in der Mozartstadt die Oberhand? LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
Austria Salzburg empfängt am Samstag in Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga Sturm II (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Salzburger spielen als Aufsteiger eine bis jetzt solide Saison und stehen mit 14 Punkten auf dem elften Tabellenrang.

Zuletzt mussten sich die Mozartstädter bei der SV Kapfenberg mit 1:4 deutlich geschlagen geben.

Die Jung-Blackies sind mit sieben Punkten Vorletzter (15.) und damit akut abstiegsbedroht. Immerhin trennten sich die Grazer zuletzt 1:1 mit der Vienna und konnten einen Punkt einfahren.

Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

LIVE-Stream:

2. Liga SV Austria Salzburg Fussball SK Sturm II