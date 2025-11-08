Austria Salzburg empfängt am Samstag in Runde 13 der ADMIRAL 2. Liga Sturm II (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Salzburger spielen als Aufsteiger eine bis jetzt solide Saison und stehen mit 14 Punkten auf dem elften Tabellenrang.

Zuletzt mussten sich die Mozartstädter bei der SV Kapfenberg mit 1:4 deutlich geschlagen geben.

Die Jung-Blackies sind mit sieben Punkten Vorletzter (15.) und damit akut abstiegsbedroht. Immerhin trennten sich die Grazer zuletzt 1:1 mit der Vienna und konnten einen Punkt einfahren.

