Die Admira empfängt am Freitag im Kracher der 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga den Tabellenersten SKN St. Pölten.

Die Silberberger-Elf befindet sich in guter Form und konnte elf Punkte aus den letzten fünf Partien sammeln. Zuletzt remisierte die Admira auswärts bei Sturm II 1:1.

Mit 24 Zählern liegen die Südstädter auf dem zweiten Tabellenrang hinter dem SKN.

Dieser hat vier Zähler mehr und ist damit (noch) souveräner Tabellenführer. Jedoch scheint die Formkurve bei den "Wölfen" nach unten zu gehen.

Vergangenes Wochenende verloren die St. Pöltner 0:2 gegen den FAC und damit zum zweiten Mal in Folge. Ein offenes Spitzenspiel wird erwartet.

