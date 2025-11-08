Zuvor führt Minnesota durch Tore von Vinnie Hinostroza (8.), Danila Yurov (13.) und Brock Faber (26.) bereits 3:1, Emil Heineman trifft zwischendurch zum 1:2 (25.). Die letzten beiden Tore fallen letztlich durch Jean-Gabriel Pageau (39.) und Kaprizov (49.).

Damit hat Minnesota drei der letzten vier Spiele gewonnen und hält nun bei 15 Punkten.

Kasper unterliegt New York Rangers

Für Marco Kasper und seine Detroit Red Wings setzt es dagegen die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen. Das Team des 21-jährigen Klagenfurters unterliegt den New York Rangers in Detroit 1:4.

J.T. Compher (12.) trifft zum zwischenzeitlichen 1:1, nachdem William Cuylle (7./PP) zum 1:0 für die Rangers trifft. Noah Laba (25.), Artemi Panarin (48.) und Alexis Lafreniere (49.) bringen New York jedoch den Auswärtssieg.

Somit hält Detroit bei 18 Punkten nach 15 Spielen.

Tabellen der NHL >>>