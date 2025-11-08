New York Islanders New York Islanders NYI Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
2:5
0:2 , 2:2 , 0:1
  • Emil Heineman
  • Jean-Gabriel Pageau
  • Vinnie Hinostroza
  • Yurov Danila
  • Brock Faber
  • Marco Rossi
  • Kirill Kaprizov
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Rossi trifft in New York

Vorarlberger schreibt beim Sieg gegen die New York Islanders ein Tor an. Marco Kasper verliert gegen das andere Team aus New York.

Rossi trifft in New York Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Marco Rossi hat mit seinen Minnesota Wild am Freitagabend (Ortszeit) in der NHL einen 5:2-Sieg bei den New York Islanders gefeiert.

Der Vorarlberger steuert in der UBS Arena den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 bei. Nach tollem Zuspiel über die halbe Eisfläche von Kirill Kaprizov fährt Rossi in der 30. Spielminute allein auf den Goalie zu und hämmert den Puck zum unter die Torlatte. Der 24-Jährige hält in der laufenden Saison nun bei vier Toren und neun Assists.

Rossis Tor im VIDEO:

Zuvor führt Minnesota durch Tore von Vinnie Hinostroza (8.), Danila Yurov (13.) und Brock Faber (26.) bereits 3:1, Emil Heineman trifft zwischendurch zum 1:2 (25.). Die letzten beiden Tore fallen letztlich durch Jean-Gabriel Pageau (39.) und Kaprizov (49.).

Damit hat Minnesota drei der letzten vier Spiele gewonnen und hält nun bei 15 Punkten.

Kasper unterliegt New York Rangers

Für Marco Kasper und seine Detroit Red Wings setzt es dagegen die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen. Das Team des 21-jährigen Klagenfurters unterliegt den New York Rangers in Detroit 1:4.

J.T. Compher (12.) trifft zum zwischenzeitlichen 1:1, nachdem William Cuylle (7./PP) zum 1:0 für die Rangers trifft. Noah Laba (25.), Artemi Panarin (48.) und Alexis Lafreniere (49.) bringen New York jedoch den Auswärtssieg.

Somit hält Detroit bei 18 Punkten nach 15 Spielen.

Tabellen der NHL >>>

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Der beste ÖEHV-Torschütze
#20: Dino Ciccarelli - 608 Tore

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Trotz zweimaliger Führung: Rossi und Minnesota verlieren

Trotz zweimaliger Führung: Rossi und Minnesota verlieren

NHL
3
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
8
Was kann das Eishockey-Gegenstück zur UEFA Nations League?

Was kann das Eishockey-Gegenstück zur UEFA Nations League?

Eishockey
1
ÖEHV-Jubilar Zwerger: "Das war der schönste Moment bis jetzt"

ÖEHV-Jubilar Zwerger: "Das war der schönste Moment bis jetzt"

Eishockey
5
Vienna Capitals haben einen neuen Head Coach gefunden

Vienna Capitals haben einen neuen Head Coach gefunden

ICE Hockey League
4
ÖEHV-Team: Wie ist die Schwäche im 1. Drittel zu erklären?

ÖEHV-Team: Wie ist die Schwäche im 1. Drittel zu erklären?

Eishockey
3
Comeback in Levi? So soll Hirscher seine Rückkehr planen

Comeback in Levi? So soll Hirscher seine Rückkehr planen

Ski Alpin
3
Kommentare

Kommentare

Eishockey Marco Rossi NHL Marco Kasper Kirill Kaprizov Detroit Red Wings New York Islanders Minnesota Wild New York Rangers Wintersport National Hockey League