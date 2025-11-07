Elche CF Elche CF ELC Real Sociedad Real Sociedad RSO
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Alvaro Rodriguez
  • Mikel Oyarzabal
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Affengruber gibt mit Elche Sieg in letzter Minute aus der Hand

Elche muss sich gegen Real Sociedad nach einem Last-Minute-Tor mit einem Punkt zufriedengeben. ÖFB-Legionär Affengruber steht dabei im Mittelpunkt.

Affengruber gibt mit Elche Sieg in letzter Minute aus der Hand Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am 12. Spieltag der La Liga gibt der Österreicher David Affengruber, der über volle 90 Minuten am Platz steht, mit seinem Verein FC Elche gegen Real Sociedad in der letzten Minute den Sieg aus der Hand. Das Spiel endet 1:1.

Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielt Alvaro Rodriguez nach Vorarbeit von Alvaro Nunez in der 57. Minute das 1:0 für den FC Elche.

Kurz vor Schluss (89.) kommt es nach einem Foulspiel des Österreichers an Umar Sadiq zu einem VAR-Check und einem anschließenden Elfmeter für Real Sociedad. Mikel Oyarzabal verwandelt für das Auswärtsteam und sichert seiner Mannschaft in letzter Minute damit noch einen Punkt.

Seit fünf Spielen sieglos

Für den Aufsteiger hält damit eine Negativserie weiter an. Das Team ist seit fünf Meisterschaftsspielen sieglos. In der Tabelle liegt Elche mit 15 Punkten vorläufig aber weiter auf einem starken neunten Platz.

Real Sociedad kann nach zuletzt zwei Siegen in der Liga erneut einen Punkt mitnehmen und nimmt bis zumindest Samstag mit 13 Zählern den 14. Tabellenplatz ein.

Mehr zum Thema

Yess! David Alaba ist zurück im Training

Yess! David Alaba ist zurück im Training

La Liga
12
Furiose Schlussphase! Werder ringt Wolfsburg nieder

Furiose Schlussphase! Werder ringt Wolfsburg nieder

Deutsche Bundesliga
Deutsche Bundesliga LIVE: Werder Bremen - VfL Wolfsburg

Deutsche Bundesliga LIVE: Werder Bremen - VfL Wolfsburg

Deutsche Bundesliga
Beim Nachzügler: Klose und Nürnberg bestätigen Aufwärtstrend

Beim Nachzügler: Klose und Nürnberg bestätigen Aufwärtstrend

International
Serie-A-Schlusslicht Fiorentina stellt neuen Trainer vor

Serie-A-Schlusslicht Fiorentina stellt neuen Trainer vor

Serie A
Kompany jagt Guardiola-Rekord - Ilzer warnt vor Baumgartner

Kompany jagt Guardiola-Rekord - Ilzer warnt vor Baumgartner

Deutsche Bundesliga
"Hat uns beschäftigt" - Ilzer über Bosse-Beben bei der TSG

"Hat uns beschäftigt" - Ilzer über Bosse-Beben bei der TSG

Deutsche Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division David Affengruber Real Sociedad FC Elche