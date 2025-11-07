Affengruber gibt mit Elche Sieg in letzter Minute aus der Hand

Am 12. Spieltag der La Liga gibt der Österreicher David Affengruber, der über volle 90 Minuten am Platz steht, mit seinem Verein FC Elche gegen Real Sociedad in der letzten Minute den Sieg aus der Hand. Das Spiel endet 1:1.

Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielt Alvaro Rodriguez nach Vorarbeit von Alvaro Nunez in der 57. Minute das 1:0 für den FC Elche.

Kurz vor Schluss (89.) kommt es nach einem Foulspiel des Österreichers an Umar Sadiq zu einem VAR-Check und einem anschließenden Elfmeter für Real Sociedad. Mikel Oyarzabal verwandelt für das Auswärtsteam und sichert seiner Mannschaft in letzter Minute damit noch einen Punkt.

Seit fünf Spielen sieglos

Für den Aufsteiger hält damit eine Negativserie weiter an. Das Team ist seit fünf Meisterschaftsspielen sieglos. In der Tabelle liegt Elche mit 15 Punkten vorläufig aber weiter auf einem starken neunten Platz.

Real Sociedad kann nach zuletzt zwei Siegen in der Liga erneut einen Punkt mitnehmen und nimmt bis zumindest Samstag mit 13 Zählern den 14. Tabellenplatz ein.