Bitter! Salzburg-Youngster mit Rückschlag in der Reha

Schlechte Nachrichten für Red Bull Salzburg!

Die "Bullen" sind weiterhin von Verletzungen geplagt. Nun hat es Verteidiger-Talent John Mellberg erneut erwischt. Wie die "Krone" berichtet, zog sich der 19-jährige Schwede eine Muskelblessur im Oberschenkel zu. Zuletzt war er dadurch auf Krücken angewiesen.

Mellberg erlitt im Sommer eine Knieverletzung und war seitdem außer Gefecht. Eigentlich hätte der Youngster nun wieder beim Team sein sollen, doch durch den neuerlichen Rückschlag wird sich sein Comeback weiter verzögern.

Auch bei Supertalent Kerim Alajbegovic gibt es keine guten Nachrichten. Für den Offensivspieler könnte es im Hinblick auf das Topspiel gegen Meister Sturm Graz (Sonntag, ab 17 Uhr im LIVE-Ticker >>>) eng werden. Dafür wird wohl Alex Schlager wieder ins Tor zurückkehren.