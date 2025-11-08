Bei nächstem Toronto-Sieg: Jakob Pöltl mit Double-Double

Die Siegesserie der Toronto Raptors in der NBA hat am Freitag (Ortszeit) ihre Fortsetzung gefunden.

Die Kanadier feiern bei den Atlanta Hawks, die sie schon zum Saisonstart bezwungen hatten, mit 109:97 den vierten Erfolg hintereinander.

Der 30-jährige Jakob Pöltl verzeichnet mit zwölf Punkten und zehn Rebounds erstmals im Spieljahr ein Double-Double. Hinzu kommen je ein Assist, Steal und Block in 25:13 Einsatzminuten.

Raptors drehen Partie im letzten Viertel

Die Raptors drehen in der auch zum NBA-Cup (Osten, Gruppe A) zählenden Partie im Schlussviertel groß auf und verwandeln einen 73:81-Rückstand in eine 87:81-Führung. Danach lassen sie nichts mehr anbrennen. Brandon Ingram ist mit 20 Punkten der erfolgreichste Werfer. Sieben Spieler der Kanadier scoren zweistellig.

Nach dem 1:4-Start in die Saison halten die Raptors nun bei 5:4-Siegen. Im NBA-Cup lautet die Bilanz 2:0. Bereits am Samstag ist Toronto bei den Philadelphia 76ers wieder im Einsatz.

San Antonio und Milwaukee gewinnen

Das Aufeinandertreffen zweier Spitzenteams der Western Conference geht an die San Antonio Spurs. Pöltls ehemaliger Klub behält mit 121:110 über die Houston Rockets die Oberhand. Giannis Antetokounmpo führt die Milwaukee Bucks mit 41 Punkten, 15 Rebounds und neun Assists zu einem 126:110 im Prestigeduell mit den Chicago Bulls.

