Atlanta Hawks Atlanta Hawks ATL Toronto Raptors Toronto Raptors TOR
Endstand
97:109
26:26 , 27:18 , 24:29 , 20:36
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Bei nächstem Toronto-Sieg: Jakob Pöltl mit Double-Double

Die Toronto Raptors bleiben in der Erfolgsspur. Auch dank der Leistung des Österreichers besiegt man am Freitag die Atlanta Hawks.

Bei nächstem Toronto-Sieg: Jakob Pöltl mit Double-Double Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Die Siegesserie der Toronto Raptors in der NBA hat am Freitag (Ortszeit) ihre Fortsetzung gefunden.

Die Kanadier feiern bei den Atlanta Hawks, die sie schon zum Saisonstart bezwungen hatten, mit 109:97 den vierten Erfolg hintereinander.

Der 30-jährige Jakob Pöltl verzeichnet mit zwölf Punkten und zehn Rebounds erstmals im Spieljahr ein Double-Double. Hinzu kommen je ein Assist, Steal und Block in 25:13 Einsatzminuten.

Raptors drehen Partie im letzten Viertel

Die Raptors drehen in der auch zum NBA-Cup (Osten, Gruppe A) zählenden Partie im Schlussviertel groß auf und verwandeln einen 73:81-Rückstand in eine 87:81-Führung. Danach lassen sie nichts mehr anbrennen. Brandon Ingram ist mit 20 Punkten der erfolgreichste Werfer. Sieben Spieler der Kanadier scoren zweistellig.

Nach dem 1:4-Start in die Saison halten die Raptors nun bei 5:4-Siegen. Im NBA-Cup lautet die Bilanz 2:0. Bereits am Samstag ist Toronto bei den Philadelphia 76ers wieder im Einsatz.

San Antonio und Milwaukee gewinnen

Das Aufeinandertreffen zweier Spitzenteams der Western Conference geht an die San Antonio Spurs. Pöltls ehemaliger Klub behält mit 121:110 über die Houston Rockets die Oberhand. Giannis Antetokounmpo führt die Milwaukee Bucks mit 41 Punkten, 15 Rebounds und neun Assists zu einem 126:110 im Prestigeduell mit den Chicago Bulls.

Tabellen der NBA >>>

Die 30 bestbezahlten Spieler der NBA

#28 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
#28 - Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Jakob Pöltl feiert Sieg bei 600. NBA-Einsatz

Jakob Pöltl feiert Sieg bei 600. NBA-Einsatz

Basketball
Rossi trifft in New York

Rossi trifft in New York

NHL
Affengruber gibt mit Elche Sieg in letzter Minute aus der Hand

Affengruber gibt mit Elche Sieg in letzter Minute aus der Hand

La Liga
Bitter! Salzburg-Youngster mit Rückschlag in der Reha

Bitter! Salzburg-Youngster mit Rückschlag in der Reha

Bundesliga
2
Die 11 legendärsten teaminternen Duelle um den F1-Titel

Die 11 legendärsten teaminternen Duelle um den F1-Titel

Formel 1
1
Furiose Schlussphase! Werder ringt Wolfsburg nieder

Furiose Schlussphase! Werder ringt Wolfsburg nieder

Deutsche Bundesliga
1
Später Treffer lässt Admira im NÖ-Derby gegen SKN jubeln

Später Treffer lässt Admira im NÖ-Derby gegen SKN jubeln

2. Liga
4
Kommentare

Kommentare

Basketball San Antonio Spurs Jakob Pöltl NBA Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo Atlanta Hawks Philadelphia 76ers Chicago Bulls Houston Rockets Toronto Raptors Brandon Ingram