Zwei Tiroler Talente klopfen kräftig am Salzburg-Stamm an

Der erst 18-jährige Zawieschitzky vertrat Stamm-Keeper Alexander Schlager einmal mehr exzellent und spulte eine so fehlerfreie wie lässige Leistung ab.

Schuster, mit seinen 19 Jahren bereits eine absolute Wucht in der Innenverteidigung, verteidigte speziell in Halbzeit zwei alles weg, was so dahergeflogen kam.

Gemeinsam sorgten sie dafür, dass Salzburg erstmals überhaupt in dieser Europacup-Saison ohne Gegentor blieb. "Zwischen uns funktioniert es extrem gut. Wir kennen uns schon seit der U13, verstehen uns auch neben dem Platz super. Cool, dass zwei Tiroler spielen", strahlt Schuster nach seiner Europa-League-Premiere.

Schuster von Spiel zu Spiel besser

Der 1,90-Meter-Hüne wurde bereits im Frühjahr vom FC Liefering in die Kampfmannschaft befördert. Nach einigen Abgängen bzw. Verletzungen war er plötzlich Innenverteidiger Nummer drei im Kader. Und nachdem Joane Gadou zuletzt etwas überspielt wirkte, gibt es nun immer mehr Möglichkeiten von Anfang an.

"Meine Spiele werden immer besser, am Anfang waren auch ein paar schlechtere dabei, aber die letzten drei waren recht gut. Ich freue mich, wenn ich der Mannschaft helfen kann", gibt sich Schuster bescheiden.

Gleich fünf Youth-League-Helden am Donnerstag im Einsatz

Gemeinsam mit Edmund Baidoo, Tim Trummer, Enrique Aguilar und eben Zawieschitzky war er einer von fünf Spielern, die in der Vorsaison die UEFA Youth League aufmischten und am Donnerstag zum Einsatz kamen. Der Salzburger Weg lässt sich plötzlich wieder erkennen.

"Es hilft sicher, dass wir uns schon seit einigen Jahren kennen. Die Energie und Frische, die wir Jungen reinbringen, kann der Mannschaft guttun", so der aus einer absoluten Skisprung-Familie abstammende Überflieger.

Coach Thomas Letsch sieht das ähnlich: "Das ist unser Weg. Die Jungs hochzuziehen und reinzuwerfen."

Salzburgs Youth-League-Helden posierten am Donnerstag für ein Gruppenfoto: