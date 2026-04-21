Duell mit Austria Salzburg: Sturm II weicht aus

Der SK Sturm Graz II wird das Heimspiel der 28. Runde in der ADMIRAL 2. Liga nicht wie gewohnt im Stadion Gleisdorf austragen!

Weil im Duell mit Aufsteiger Austria Salzburg zahlreiche Fans in der Steiermark erwartet werden, weicht die zweite Mannschaft der "Blackies" nach Leoben auf den Monte Schlacko aus.

Das gaben die Grazer am Dienstag offiziell bekannt.

Gespielt wird am Samstag, den 2. Mai, wie geplant um 14:30 Uhr. Insgesamt werden rund 700 Fans aus Salzburg erwartet. Bereits die Duelle gegen Admira, Hertha Wels und Amstetten spielte Sturm II in der Heimat des DSV Leoben.